07 Ağustos 2022, Pazar
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Tayvan adası ateş çemberinde
Çin ordusu günlerdir Tayvan adasının çevresinde tatbikatlarını sürüdüyor. Çin'e ait gemilerin sınır ihlalinde bulunduğunu öne süren Tayvan savunma Bakanlığı, gerilim hattına savaş uçakları sevk edildiğini duyurdu. Diğer yandan Tayvan Savunma Bakanlığı'na bağlı füze geliştiricisi şirketin yetkilisi, kaldığı otel odasında dün ölü bulundu. Çin Medya Grubu muhabiri Zhao Beibei son durumu aktardı.