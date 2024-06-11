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Taşları yerinden oynatan seçim sonucu

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 12:55
Avrupa kararını aşırı sağdan yana verdi. Peki şimdi ne olacak? Avrupa Birliği'ni ne bekliyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.
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Taşları yerinden oynatan seçim sonucu
Taşları yerinden oynatan seçim sonucu
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