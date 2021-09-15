15 Eylül 2021, Çarşamba
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Taliban'dan Türkiye açıklaması: İyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz
Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Vekili Emirhan Muttaki, düzenlediği ilk basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Muttaki, diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile de iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirtti. Ayrıntıları Kabil'de bulunan gazeteci Settar Mengli aktardı.