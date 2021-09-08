Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

Afganistan'da yeni hükümetin açıklanmasıyla Taliban dönemi başladı. Peki Taliban'ın geçici hükümeti ilan etmesinin ardından şimdi ne olacak? Afganistan'da neler oluyor? Taliban döneminde yönetim nasıl şekillendi? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Afganistan'daydı. İzlenimlerini ve yeni dönemin şifrelerini A Haber canlı yayınında anlattı.

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