08 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.09.2021 16:50
Afganistan'da yeni hükümetin açıklanmasıyla Taliban dönemi başladı. Peki Taliban'ın geçici hükümeti ilan etmesinin ardından şimdi ne olacak? Afganistan'da neler oluyor? Taliban döneminde yönetim nasıl şekillendi? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Afganistan'daydı. İzlenimlerini ve yeni dönemin şifrelerini A Haber canlı yayınında anlattı.
Afganistanda yeni dönemin şifreleri AFGANİSTAN'DA YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Afganistan’da yeni dönemin şifreleri
Afganistan'da yeni dönemin şifreleri
Tilki böyle çaldı
Tilki böyle çaldı
Rusya bakan tatbikatta öldü!
Rusya bakan tatbikatta öldü!
Rum Eğitim Bakanlığından skandal Atatürk talimat
Rum Eğitim Bakanlığından skandal Atatürk talimat
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
Gören şaştı kaldı! Dünyanın en ilginç...
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Vahşi leopara böyle kafa tuttu
Larry kasırgası uzaydan görüntülendi!
Larry kasırgası uzaydan görüntülendi!
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
A Haber o terör tünellerini görüntülemişti
ABD’de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı
ABD'de yeni varyant paniği! 49 eyalete sıçradı
Kimlere hangi görevler verildi?
Kimlere hangi görevler verildi?
Meksika’da 7’lik deprem! Böyle sallandılar
Meksika'da 7'lik deprem! Böyle sallandılar
Yolda yürürken sırtlan saldırdı
Yolda yürürken sırtlan saldırdı
Daha Fazla Video Göster