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Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 08.09.2021 Güncelleme Tarihi: 08.09.2021
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Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

Afganistan'da yeni hükümetin açıklanmasıyla Taliban dönemi başladı. Peki Taliban'ın geçici hükümeti ilan etmesinin ardından şimdi ne olacak? Afganistan'da neler oluyor? Taliban döneminde yönetim nasıl şekillendi? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Afganistan'daydı. İzlenimlerini ve yeni dönemin şifrelerini A Haber canlı yayınında anlattı.

6 Eylül'de Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyuran Taliban "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid hükümetin Başbakanının Molla Muhammed Hasan olduğunu duyurdu.

Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ

A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Afganistan'daydı. İzlenimlerini ve yeni dönemin şifrelerini A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

KABİNEDE SÜRPRİZ İSİM

Hükümetin kurulmasını zaten uzun bir süredir bekliyorduk. Kabataslak yapısı belliydi ama hangi isimler nereye gidecek o noktada bir tartışma vardı. Bu açıklanan kabinede sürpriz var. Kimsenin çok da beklemediği Başbakan Molla Muhammed Hasan'ın ismi sürpriz. Bu Başbakan koltuğuna Molla Birader bekleniyordu Taliban'ın kurucu ismi Molla Ömer ile birlikte Taliban'ı 1990'ların başında kuran isim. Bir sürpriz gelişti neden olduğu yönünde biz de kulis çalışmalarına baktık Kabil'den bu noktada tabii Taliban'ın içerisinde daha önce de söylemiştik gruplar arasında denge çok önemli.

Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

Burada bir ulusal kimlik oluşturmaya çalışıyor Afganistan içerisinde. Bunu oluştururken de bütün grupların dengesini iyi kurmak zorunda. Başbakanlık koltuğuna bu gruplara yakın bir ismi getirdi. Kimdir Taliban döneminde Kandahar valiliği yapmış önemli bir isim. Taliban'ın içerisinde dini kökenli bir isim olarak ortaya çıkıyor. Siraceddin Hakkani önemli bir isim Hakkani'ler grubun içerisinde biraz daha aşırı ucu oluşturan bir toplumu temsil ediyor.

Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

YENİ DÖNEMDE NE BEKLENİYOR?

Acaba Taliban dediklerini yapabilecek mi? Afganistan'da sokakta yürüyen herkesin aklında o soru var. Taliban gerçek yüzünü bundan sonra mı gösterecek? Acaba Taliban'ın gerçek yüzü bu mu? Değişti mi gerçekten herkesin kafasında Kabil sokaklarında bu var. İzlenimlerimiz sonucu biz Taliban'daki değişimi görebiliyorsunuz orada. İnsanlar eskiden daha bir korkarak yaklaşırdı Taliban'dan kaçardı ama bu sefer bir sorumluluk üstlenmiş gibi duruyorlar. Bir yerden başlamak zorunda Afganistan. Taliban'ın elinde çok büyük bir fırsat var. Afganistan'ı çok zor günler bekliyor ama en azından önemli bir adım atıp kendi hükümetini kurdu. Bekleyip göreceğiz.

Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

TALİBAN, "GEÇİCİ HÜKÜMETİNİ" AÇIKLADI

BAŞBAKAN VEKİLİ

MOLLA MUHAMMED HASAN

BAŞBAKAN YARDIMCILARI

MOLLA ABDULGANİ BİRADER

ABDUSSELAM HANEFİ'Yİ

Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

ÖNE ÇIKAN İSİMLER

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLLİĞİ

SİRACEDDİN HAKANİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLLİĞİ

EMİRHAN MUTTAKİ

SAVUNMA BAKANLIĞI VEKİLLİĞİ

MUHAMMED YAKUB MÜCAHİD

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