Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri

YENİ DÖNEMDE NE BEKLENİYOR?

Acaba Taliban dediklerini yapabilecek mi? Afganistan'da sokakta yürüyen herkesin aklında o soru var. Taliban gerçek yüzünü bundan sonra mı gösterecek? Acaba Taliban'ın gerçek yüzü bu mu? Değişti mi gerçekten herkesin kafasında Kabil sokaklarında bu var. İzlenimlerimiz sonucu biz Taliban'daki değişimi görebiliyorsunuz orada. İnsanlar eskiden daha bir korkarak yaklaşırdı Taliban'dan kaçardı ama bu sefer bir sorumluluk üstlenmiş gibi duruyorlar. Bir yerden başlamak zorunda Afganistan. Taliban'ın elinde çok büyük bir fırsat var. Afganistan'ı çok zor günler bekliyor ama en azından önemli bir adım atıp kendi hükümetini kurdu. Bekleyip göreceğiz.