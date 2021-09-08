Taliban döneminde Afganistan! Yönetim nasıl şekillendi? İşte yeni dönemin şifreleri
Afganistan'da yeni hükümetin açıklanmasıyla Taliban dönemi başladı. Peki Taliban'ın geçici hükümeti ilan etmesinin ardından şimdi ne olacak? Afganistan'da neler oluyor? Taliban döneminde yönetim nasıl şekillendi? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Afganistan'daydı. İzlenimlerini ve yeni dönemin şifrelerini A Haber canlı yayınında anlattı.
6 Eylül'de Afganistan'da kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyuran Taliban "geçici hükümetin" kurulduğunu açıkladı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid hükümetin Başbakanının Molla Muhammed Hasan olduğunu duyurdu.
YENİ DÖNEMİN ŞİFRELERİ
A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali Afganistan'daydı. İzlenimlerini ve yeni dönemin şifrelerini A Haber canlı yayınında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KABİNEDE SÜRPRİZ İSİM
Hükümetin kurulmasını zaten uzun bir süredir bekliyorduk. Kabataslak yapısı belliydi ama hangi isimler nereye gidecek o noktada bir tartışma vardı. Bu açıklanan kabinede sürpriz var. Kimsenin çok da beklemediği Başbakan Molla Muhammed Hasan'ın ismi sürpriz. Bu Başbakan koltuğuna Molla Birader bekleniyordu Taliban'ın kurucu ismi Molla Ömer ile birlikte Taliban'ı 1990'ların başında kuran isim. Bir sürpriz gelişti neden olduğu yönünde biz de kulis çalışmalarına baktık Kabil'den bu noktada tabii Taliban'ın içerisinde daha önce de söylemiştik gruplar arasında denge çok önemli.
Burada bir ulusal kimlik oluşturmaya çalışıyor Afganistan içerisinde. Bunu oluştururken de bütün grupların dengesini iyi kurmak zorunda. Başbakanlık koltuğuna bu gruplara yakın bir ismi getirdi. Kimdir Taliban döneminde Kandahar valiliği yapmış önemli bir isim. Taliban'ın içerisinde dini kökenli bir isim olarak ortaya çıkıyor. Siraceddin Hakkani önemli bir isim Hakkani'ler grubun içerisinde biraz daha aşırı ucu oluşturan bir toplumu temsil ediyor.
YENİ DÖNEMDE NE BEKLENİYOR?
Acaba Taliban dediklerini yapabilecek mi? Afganistan'da sokakta yürüyen herkesin aklında o soru var. Taliban gerçek yüzünü bundan sonra mı gösterecek? Acaba Taliban'ın gerçek yüzü bu mu? Değişti mi gerçekten herkesin kafasında Kabil sokaklarında bu var. İzlenimlerimiz sonucu biz Taliban'daki değişimi görebiliyorsunuz orada. İnsanlar eskiden daha bir korkarak yaklaşırdı Taliban'dan kaçardı ama bu sefer bir sorumluluk üstlenmiş gibi duruyorlar. Bir yerden başlamak zorunda Afganistan. Taliban'ın elinde çok büyük bir fırsat var. Afganistan'ı çok zor günler bekliyor ama en azından önemli bir adım atıp kendi hükümetini kurdu. Bekleyip göreceğiz.
TALİBAN, "GEÇİCİ HÜKÜMETİNİ" AÇIKLADI
BAŞBAKAN VEKİLİ
MOLLA MUHAMMED HASAN
BAŞBAKAN YARDIMCILARI
MOLLA ABDULGANİ BİRADER
ABDUSSELAM HANEFİ'Yİ
ÖNE ÇIKAN İSİMLER
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLLİĞİ
SİRACEDDİN HAKANİ
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI VEKİLLİĞİ
EMİRHAN MUTTAKİ
SAVUNMA BAKANLIĞI VEKİLLİĞİ
MUHAMMED YAKUB MÜCAHİD
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