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SWIFT nedir? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler: Ekonominin nükleer savaşı SWIFT’tir

A Haber
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Giriş: 27.02.2022 10:24
Son dakika haberi... Avrupa Birliği, Rusya'ya karşı en büyük kozlarından birini kullandı. Brüksel, belirlenen Rus bankalarının SWIFT'ten çıkarılacağını açıkladı. Çağ Üniversitesi Prof. Dr. Esat Arslan, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Arslan, “Biden Putin’e çok fena bir oyun oynuyor. Dünyada ivmelenen ABD düşmanlığının yerini yavaş yavaş göreceksiniz Rusya düşmanlığına bıraktı." dedi. SWFIT ile ilgili ise "Ekonominin nükleer savaşı SWIFT’tir. 191 ülkede en çok kullanan 6’ncı ülkedir. O kadar da bir şey olmaz 60 aylık parası var pulu var bu çok çok önemli bir konudur." şeklinde konuştu.
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