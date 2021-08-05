Suriye Sivil Savunması terör örgütü PKK'nın saldırı görüntülerini yayınladı! Dehşete düşüren anlar...

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, güdümlü füze ile Suriye Sivil Savunma ekiplerine yönelik saldırıda 2 sivilin hayatını kaybettiği bildirilirken, Suriye Sivil Savunması ise, PKK'nın saldırı anına ait görüntüleri yayınlandı. Ayrınca Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin, obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğunu bildirdi.

Suriye'nin Halep kentinin doğusunda yer alan Hazwan köyünde terör örgütü PKK militanlarının, bir vinçe ve ambulansa güdümlü füze ile düzenlediği saldırıda bilanço artıyor.

Suriyeli yetkililer tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası 2 sivilin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Suriye Sivil Savunması Beyaz Kasklılar ise, PKK'nın düzenlediği saldırı anlarına ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde Beyaz Kasklılar'ın söndürme çalışmaları yürüttüğü sırada ambulansın güdümlü füzeye hedef olduğu anlar ise dikkat çekti.

MSB'DEN TERÖR FÜZELİ SALDIRIYA DAİR AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı füzeli saldırılarının ardından, belirlenen terör hedeflerinin, obüs, top ve havan atışlarıyla vurulduğunu bildirdi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı bölgesinde konteyner taşıyan sivil vinci tanksavar füzesiyle hedef aldığı, vince yardıma giden ambulansın da aynı şekilde vurulmasıyla 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Teröristlerin masum sivilleri hunharca katleden bu saldırılarına karşılık belirlenen terör hedefleri obüs, top ve havan atışlarıyla etkili bir şekilde vuruldu." ifadeleri kullanıldı.