03 Kasım 2025, Pazartesi
Sudan'ın Faşir kentinde neler oluyor?
Sudan'da orduyla savaşan hızlı destek kuvvetleri, el-Faşir şehrini ele geçirmesinin ardından şehirde insanlık suçları işlemeye devam ediyor. Siviller katlediliyor, on binler yerinden ediliyor. Sudanlı yetkililer hızlı destek kuvvetlerinin Faşir'de kalması halinde kentteki ve bölgedeki herkesi yok edeceğini söylüyor. Sudan'da bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Ahmed Osama Satti A Haber'de detayları aktardı.