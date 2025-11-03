03 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Sudan'ın Faşir kentinde neler oluyor?
Sudan’ın Faşir kentinde neler oluyor?

Sudan'ın Faşir kentinde neler oluyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.11.2025 14:32
Sudan'da orduyla savaşan hızlı destek kuvvetleri, el-Faşir şehrini ele geçirmesinin ardından şehirde insanlık suçları işlemeye devam ediyor. Siviller katlediliyor, on binler yerinden ediliyor. Sudanlı yetkililer hızlı destek kuvvetlerinin Faşir'de kalması halinde kentteki ve bölgedeki herkesi yok edeceğini söylüyor. Sudan'da bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Ahmed Osama Satti A Haber'de detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sudan’ın Faşir kentinde neler oluyor?
Sudan’ın Faşir kentinde neler oluyor?
Sudan'ın Faşir kentinde neler oluyor?
Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor
Katil İsrail ateşkese rağmen saldırıyor
New York Müslüman Başkan’a çok yakın!
New York Müslüman Başkan'a çok yakın!
İsrail basınında Türkiye itirafı
İsrail basınında Türkiye itirafı
HDK milisleri, Sudan’da binlerce sivili katletti
HDK milisleri, Sudan'da binlerce sivili katletti
Kuzey Kore’de savaş hazırlıkları!
Kuzey Kore'de savaş hazırlıkları!
Trump’tan Maduro’ya: günleri sayılı
Trump'tan Maduro'ya: günleri sayılı
Pasaport damgasındaki Ağrı Dağı kalktı
Pasaport damgasındaki Ağrı Dağı kalktı
Helikopterden inen Ukrayna askerlerine pusu
Helikopterden inen Ukrayna askerlerine pusu
Trump’tan Nijerya’ya saldırı hazırlığı: Birçok planımız var
Trump'tan Nijerya'ya saldırı hazırlığı: Birçok planımız var
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları
Ülkelerin aklı zorlayan yasakları
Dünya nüfusunun kıtalara dağılım oranı | ANALİZ
Dünya nüfusunun kıtalara dağılım oranı | ANALİZ
Daha Fazla Video Göster