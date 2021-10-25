25 Ekim 2021, Pazartesi
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Sudan'da OHAL ilan edildi
Sudan'da bir grup asker, Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı. Sudan egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, egemenlik konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı ise "haberleri derin endişeyle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu