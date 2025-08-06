06 Ağustos 2025, Çarşamba
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Su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı! İşte bölge halkını umutlandıran görüntüler...
Suriye'de bir hayırseverin desteğiyle açılmak istenen su kuyusundan doğal gaz çıkması bölge halkını umutlandırdı. Suriye'nin başkenti Şam'ın 30 kilometre doğusundaki yaklaşık 4 bin nüfuslu Akobar beldesinde geçimini tarımdan sağlayan halk, su bulmak için açılan ancak bir aydan fazladır gaz çıkan kuyunun ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kaynak olabileceğine inanıyor.