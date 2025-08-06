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Su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı! İşte bölge halkını umutlandıran görüntüler...

Su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı! İşte bölge halkını umutlandıran görüntüler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Giriş: 06.08.2025 12:14
Güncelleme:06.08.2025 12:14
Suriye'de bir hayırseverin desteğiyle açılmak istenen su kuyusundan doğal gaz çıkması bölge halkını umutlandırdı. Suriye'nin başkenti Şam'ın 30 kilometre doğusundaki yaklaşık 4 bin nüfuslu Akobar beldesinde geçimini tarımdan sağlayan halk, su bulmak için açılan ancak bir aydan fazladır gaz çıkan kuyunun ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kaynak olabileceğine inanıyor.
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Su için açılan kuyudan doğal gaz çıktı! İşte bölge halkını umutlandıran görüntüler...
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