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SpaceX, 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

SpaceX, 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.01.2025 23:36
ABD’li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink uydularını yörüngeye fırlatmaya devam ediyor. SpaceX, ABD’nin California eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde Falcon 9 roketiyle 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı. Falcon 9 roketi fırlatmanın ardından başarılı şekilde yeryüzüne iniş yaptı.
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SpaceX, 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
SpaceX, 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
SpaceX, 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı
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