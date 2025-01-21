SpaceX, 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

ABD’li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Starlink uydularını yörüngeye fırlatmaya devam ediyor. SpaceX, ABD’nin California eyaletinde yer alan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nde Falcon 9 roketiyle 27 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı. Falcon 9 roketi fırlatmanın ardından başarılı şekilde yeryüzüne iniş yaptı.

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