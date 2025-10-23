23 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Dünya Videoları Soykırımcı İsrail, Lübnan'ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi
Soykırımcı İsrail, Lübnan’ın Bekaa bölgesine hava saldırıları düzenledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 23.10.2025 14:43
Lübnan basını, İsrail’in hava saldırıları ile Bekaa'nın kırsal bölgelerinde bazı noktaları hedef aldığını duyurdu. Katliamcı İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı. Açıklamada, "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğu belirtildi.
