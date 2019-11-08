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08.11.2019
Sosyal medya bu anı konuşuyor! Kedi bebeği son anda kurtardı
Sosyal medya kahraman kediyi konuşuyor. Annesi içeride iş yaparken odada yalnız başına oynayan bebek bir anda emeklemeye başlayıp merdivenlere doğru yöneldi. 1 yaşındaki bebek tam merdivenlerden yuvarlanmak üzereyken olayı fark eden kedi, bir anda bebeğin önüne geçerek merdivenlerden düşmesini engelledi. O anlara ait görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu ve sevimli kedi sosyal medyada günün kahramanı ilan edildi. İşte o anlar...
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