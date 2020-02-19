Son dakika: UMH Başbakanı Serrac'tan kritik açıklama: Hafter ile müzakerelerin tümünü askıya aldık

Libya'daki UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu. Bu açıklama öncesinde ise BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınamıştı. Libya'daki UMH Başbakanı Fayiz es-Serrac, BM gözetiminde Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.



BM'DEN DARBECİ HAFTER'E KINAMA



Bu açıklama öncesinde ise BM, darbeci Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu'nun dün Trablus Limanı'na düzenlediği saldırıları güçlü şekilde kınamıştı.