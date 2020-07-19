Son dakika: Türkiye İran arası uçuşlar durduruldu

Son dakika haberi; Şubat ayı içerisinde koronavirüs salgının ortaya çıkması nedeniyle İran ile uçuşlar durdurulmuş, geçtiğimiz günlerde ise vaka sayılarının düşmesi üzerine yeniden başlatılmasına karar verilmişti. İran'da salgında ikinci dalganın başlamasıyla birlikte Türkiye-İran arasındaki uçuşların yeniden durdurulmasına karar verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında anlattı.

Son dakika haberi; Şubat ayı içerisinde koronavirüs salgının ortaya çıkması nedeniyle İran ile uçuşlar durdurulmuş, geçtiğimiz günlerde ise vaka sayılarının düşmesi üzerine yeniden başlatılmasına karar verilmişti. İran'da salgında ikinci dalganın başlamasıyla birlikte Türkiye-İran arasındaki uçuşların yeniden durdurulmasına karar verildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ekber Karabağ, Tahran'dan canlı yayında anlattı.

İran Sivil Havacılık Kurumu Türkiye'nin İran'a uçuşları askıya aldığını duyurdu. Karara gerekçe olarak ise İran'da yeniden artışa geçen koronavirüs vakaları gösterildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Covid-19 salgınında son 24 saatte 209 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 14 bin 188'e çıktığını bildirdi. Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 182 artarak 273 bin 656'ya yükseldi.