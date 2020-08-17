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Son dakika: Trump'tan flaş Erdoğan açıklaması! "Birinci sınıf satranç oyuncusu..."

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Giriş: 17.08.2020 17:23
Güncelleme:17.08.2020 17:31
Son dakika haberi... Fox News canlı yayına katılan ABD Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerdeki rakibi Demokrat Partili Joe Biden hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, biden'ın skandal açıklamalarına ilişkin göndermede bulunarak "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.

Edinilen son dakika habere göre; Fox News canlı yayına katılan ABD Başkanı Donald Trump, kasımdaki seçimlerdeki rakibi Demokrat Partili Joe Biden hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN GİBİ BİRİNCİ SINIF BİR SATRANÇ OYUNCUSU...

Trump, biden'ın skandal açıklamalarına ilişkin göndermede bulunarak "Erdoğan gibi birinci sınıf satranç oyuncusu olan yabancı liderlerden dolayı onlarla baş edecek, zihinsel olarak sıhhatli olmayan bir başkana sahip olamayız" dedi.

Sözlerine devam eden ABD Başkanı, "Ülkelerin liderleri beni arıyor, benden Erdoğan ile konuşmamı istiyorlar. 'Bir tek seni dinliyor' diyorlar. Bu ABD yüzünden mi? Hayır. 'Senin yüzünden'. 'Tek dinleyeceği kişi sensin'. 'Onunla anlaşabiliyorsun' ki bu doğru" ifadelerini kullandı.

Joe Bidendan Türkiye ve Başkan Erdoğanı hedef alan skandal sözler JOE BİDEN'DAN TÜRKİYE VE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN SKANDAL SÖZLER

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