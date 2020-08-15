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Joe Biden'dan Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözler

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Giriş: 15.08.2020 21:18
Güncelleme:15.08.2020 21:19
Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden tepki çeken açıklamalarda bulundu. Bir toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Biden, Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savundu. Joe Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebilecekleri yönünde sözler skandal sözlere imza attı.
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