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Son dakika: Tarihi camiye Yunan bayrağı! Yunanistan'da tepki çeken provokasyonda flaş gelişme |Video

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Giriş: 01.06.2020 17:58
Güncelleme:01.06.2020 17:59
Son dakika haberi... Yunanistan'da tepki çeken bir provokasyona imza atıldı. Tarihi Çelebi Mehmet Camii’nnin minaresine Yunan bayrağı astılar. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

Son dakika haberi... Yunanistan'da tepki çeken bir provokasyona imza atıldı. Tarihi Çelebi Mehmet Camii'nnin minaresine Yunan bayrağı astılar. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

AYASOFYA SONRASI MANİDAR

Kostidis, "Kötü bir rastlantı manidar diyebiliriz şu ana kadar soruşturma başlatıldı Yunan polisi tarafından ancak şu ana kadar yakalanan yok. Bu eylemi bu provokatif eylemi kimin yaptığına dair henüz bir bilgi yok. Cami kapalıydı birileri girmeyi başardı ve Yunan bayrağını camiye astılar. Ancak Ayasofya sonrası böyle bir olayın yaşanması birilerinin bir provokasyon peşinde olduğunu göstermekte ancak Yunan yetkililer temkinli davranmaktalar. Hemen olaya müdahil olması bayrağı indirmesi olumlu adımlar oldu. Soruşturmanın devam ettiğini belirtebiliriz." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erhan Afyoncu: Ayasofya Türkiyenin Kılıç Hakkıdır PROF. DR. ERHAN AFYONCU: AYASOFYA TÜRKİYE'NİN 'KILIÇ HAKKI'DIR
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