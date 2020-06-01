Yunanlar Avrupa'daki en eski Osmanlı camisine bayrak astı

İstanbul'un fethinin 567. yılı nedeniyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasının Yunanistan'daki hazımsızlığı devam ediyor.

YUNAN MEDYASI KIŞKIRTTI

"İstanbul'da utanç görüntüleri. Ayasofya'da İslami dua." gibi skandal haberlerle halkı kışkırtan Yunan medyası bugün provokatif yayınların meyvesini aldı.

MİNAREYE YUNAN BAYRAĞI

Yunanistan'ın Dimetoka kentinde bulunan ve Avrupa'daki en eski Osmanlı camisi olan 597 yıllık Çelebi Sultan Mehmet Camii'ne kimliği belirsiz kişi ve kişilerce Yunan bayrağı asıldı.

UNESCO TARAFINDAN DÜNYA KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE

Avrupa'daki en eski Osmanlı camisi olan Çelebi Sultan Mehmet Camii UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası'nın listesinde koruma altında.

DİMETOKA BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI

Bu sabah bayrağın asıldığını fark edenlerin uyarısı ile belediye yetkilileri, Yunan bayrağını minareden indirdi. Dimetoka Belediye Başkanı Ramilos Haciyannoğlu, Yunan medyasına yaptığı açıklamada, bayrağın cuma akşamı minarede bulunmadığını belirterek, olayın cumartesi ya da sabaha karşı yaşandığını kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Haciyannoğlu, bayrağın fark edilmesi üzerine indirildiğini, polisin de olayla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.