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20.02.2020
Suriye'nin Türkiye sınırında patlama 4 yaralı! Sıcak bölgeden ilk görüntüler
Son dakika haberi... Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harem kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 4 kişi yaralandı. Sıcak bölgeden ilk görüntüler...
Suriye'nin Türkiye sınırında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADILDI
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Harem kasabasında sabah saatlerinde bombalı yüklü araç patladı.
Bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı. Yaralılar Harem kasabasındaki hastanede tedavi altına alındı.
Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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