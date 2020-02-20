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20.02.2020

Suriye'nin Türkiye sınırında patlama 4 yaralı! Sıcak bölgeden ilk görüntüler

Son dakika haberi... Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harem kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 4 kişi yaralandı. Sıcak bölgeden ilk görüntüler...

Suriye'nin Türkiye sınırında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLADILDI

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Harem kasabasında sabah saatlerinde bombalı yüklü araç patladı.

Bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı. Yaralılar Harem kasabasındaki hastanede tedavi altına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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