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Son dakika: Koronavirüs araştırması yapan Çinli doktor Bing Lui'nin şüpheli ölümü! İlaç şirketleri mi öldürdü? |Video

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07.05.2020
Son dakika haberi... Koronavirüse (Covid-19) karşı bulgular keşfettim dedi evinde ölü bulundu. Dünya 37 yaşındaki doktor Bing Liu’nun şüpheli ölümünü konuşuyor. Koronavirüs araştırması yapan Çinli doktorun şüpheli ölümü tüm dünyanın gündeminde. Doktoru ilaç şirketleri mi öldürdü?

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından Pittsburgh Üniversitesi'nde çalışan doktor yakın çevresine koronavirüse karşı çok önemli bulgular buldum dedikten kısa süre sonra öldürüldü. Yapılan açıklamada doktorun evde yalnız olduğu sırada silahlı bir saldırganın eve girip doktoru vurduğu ardından saldırganın yakın bir noktadaki aracına gidip intihar ettiği ifadelerine yer verildi.

İLAÇ ŞİRKETLERİ Mİ ÖLDÜRDÜ?

Açıklama akıllarda soru işaretlerine neden oldu. Doktor Bing Liu'nin ilaç şirketleri tarafından öldürüldüğü iddiası gündeme geldi. Üniversite yönetimi de şüpheli cinayetle ilgili bir açıklama yaptı. Yönetim doktorlarının Çinli olmasına rağmen çok iyi bir kariyerler ABD'nin köklü üniversitelerinden birinde çalıştığını ve olağanüstü bir araştırmacı olduğunu belirtti. Doktorun üniversiteden meslektaşları da doktor Lui'nin öldürülmeden önce Kovid-19 ile ilgili çalışmalar yaptığını ve bazı net sonuçlar elde ettiğinin altını çizdi.

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