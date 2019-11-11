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11.11.2019
Son dakika: Kamışlı'da bombalı saldırı
Suriye’nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Suriye'nin Kamışlı şehrinde 3 ayrı bombalı araçla saldırı düzenlendi. Saldırılarda 3 sivilin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. 2 patlamanın Al-Wehda Sokağı'nda, diğer patlamanın ise Kamışlı'nın merkezinde meydana geldiği belirtildi.
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