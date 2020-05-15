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Son dakika: İtalya'nın Venedik kentinde patlama | Video

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Giriş: 15.05.2020 14:31
Güncelleme:15.05.2020 14:44
İtalya’nın Venedik kenti yakınlarında bulunan Marghera’da, kimyasal üreten fabrikada öğle saatlerinde patlama meydana geldi. İtfaiye tarafından müdahale edilen patlamada, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Yangına müdahale etmek için Vicenza, Treviso, Padua ve Rovigo kentlerinden ekipler yardıma geldi. Yangın nedeniyle alevler 10 bin metrekarelik alanda bulunan kimya fabrikasını sardığı belirtiliyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirtilmedi.
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