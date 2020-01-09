09 Ocak 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
09.01.2020

Son dakika: İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı!

Son dakika haberi...İran’ın başkenti Tahran’ın yakınlarında düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği Ukrayna uçağının yere çakılması sonrası meydana gelen patlama bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde patlama sonrası yanan parçaların işyerinin önüne kadar savrulduğu görülüyor. Öte yandan Ukrayna'dan yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada düşen uçakla ilgili “Terör saldırı ihtimalini araştıracağız” denildi. Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağı, dün sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran'ın güneybatısındaki Parand kasabasında düşmüştü Kazada, 26'sı çocuk olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetmişti.

Parand kasabasında bir işyerinin güvenlik kamerası, uçağın yere çakıldığı andaki patlamayı ve uçaktan parçaların alevli şekilde etrafa savrulduğu anları kaydetti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, uçak kazasında hayatını kaybedenler arasında 2 yolcu, 9 mürettebat olmak üzere 11 Ukrayna vatandaşının bulunduğunu duyurmuştu. Interfax haber ajansı da uçakta bulunanların 73'ünün Kanada, 71'inin İran, 8'inin İsveç, 6'sının Afganistan, 4'ünün Almanya, 3'ünün İngiltere ve 11 Ukrayna vatandaşı olduğunu bildirmişti.

UKRAYNA'DAN AÇIKLAMA! "TERÖR SALDIRISI..."

Öte yandan Ukrayna'dan yeni bir açıklama daha geldi. Açıklamada düşen uçakla ilgili "Terör saldırı ihtimalini araştıracağız" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı!
İşte İran'da düşen uçaktaki patlama anı!
İran ile ABD geriliminde sıcak gelişme
İran ile ABD geriliminde sıcak gelişme
Libya’da askeri okul saldırısından yeni görüntü
Libya’da askeri okul saldırısından yeni görüntü
İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan flaş açıklama
İran'ın saldırısı sonrası Trump'tan flaş açıklama
İran'da füzelerin ateşlendiği an
İran'da füzelerin ateşlendiği an
İşte İran'ın dünyayı ayağa kaldıran o füzeleri
İşte İran'ın dünyayı ayağa kaldıran o füzeleri
ABD üsleri vurulmadan önce İran'da bu video yayınlandı
ABD üsleri vurulmadan önce İran'da bu video yayınlandı
Sosyal medya 'Trump'a suikast' videosunu konuşuyor
Sosyal medya 'Trump'a suikast' videosunu konuşuyor
Putin Emevi Camii’nde Kur'an-ı Kerim’i inceledi
Putin Emevi Camii’nde Kur'an-ı Kerim’i inceledi
Süleymani'nin naaşı Kirman'da toprağa verildi
Süleymani'nin naaşı Kirman'da toprağa verildi
İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!
İran'da düşen uçağın enkazından ilk görüntüler!
Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?
Süleymani'nin intikamı alındı mı? Süleymani İran için neyi ifade ediyordu?
Daha Fazla Video Göster