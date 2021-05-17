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Son dakika | İsrail gazetecileri hedef aldı!

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Giriş: 17.05.2021 11:05
Güncelleme:17.05.2021 11:06
Son dakika haberi...İsrail polisi, Kudüs’teki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları görüntülemeye çalışan gazetecileri hedef aldı. O anlar gazeteciler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

İsrail işgalindeki Kudüs'te gerilim sürüyor. İsrail güçleri, Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere saldırmaya devam ediyor. İsrail polisi mahalleden zorla tahliye edilmek istenen Filistinlilere destek için toplanan kalabalığı görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı. İsrail polisinin uyarılarına karşılık veren bir gazeteci ise göz altına alındı. O anlar gazeteciler tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK KUDÜS'TEKİ SALDIRILAR
Öte yandan, İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de teravih namazını kılmak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere müdahale etmiş, çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanmış, Filistinliler ise güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık vermişti.

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