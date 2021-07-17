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İran'da sel felaketi! Ölü ve kayıplar var

İHA
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Giriş: 17.07.2021 18:08
Güncelleme:17.07.2021 18:11
İran’ın Kirman şehrinde dün başlayan şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişiden haber alınamıyor. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve bölgeden ilk görüntüler...

İran'ın güneyinde yer alan Kirman şehrinde dün akşam başlayan ve bugün de devam eden şiddetli yağışın ardından sel felaketi meydana geldi.

Şehre bağlı 21 köy ve ilçeyi vuran selde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi. Sel bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Kirman şehri Kızılay yetkilisi Rıza Fellah, bölgede etkili olan yağışlar sonrası taşan nehirlerin sele neden olduğunu belirterek, "Selden etkilenen köy ve kentsel alanlara yardım ekipleri gönderildi. Yardım çalışmaları hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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