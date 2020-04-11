İngiltere ve İtalya'yı ayağa kaldıran skandal! |Video

Son dakika haberi... İspanya ve Fransa'daki huzur evlerinde yaşlıların ölüme terk edildiğinin belirlenmesiyle yaşanan kriz İngiltere ve İtalya'ya sıçradı. İddialara göre corona virüse yakalandığı belirlenen yaşlılar huzurevlerine gönderilerek ölüme terk ediliyor!

Avrupa yaşlılarını ölüme terk ediyor!

İspanya ve Fransa'nın ardından İngiltere ve İtalya'da da huzurevleri ölüm evi oldu.

İspanya ve Fransa'da yaşlıların ölüme terk edilmesiyle yaşanan kriz İngiltere ve İtalya'ya da sıçradı.

İngiltere'deki huzurevlerinde bine yakın kişinin hayatını kaybettiği ancak kayıt altına alınmadığı belirtiliyor.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

İtalya'da ise bakıma muhtaç yaşlıların salgına yakalandıktan sonra hastane yataklarını boşaltmak amacıyla taburcu edildiği belirtildi. İddialara göre Milano ve çevresindeki huzurevleri hastanelerden taburcu edilen yaşlıları geri almaları konusunda talimat aldı. 2 bine yakın kişinin bu şekilde taburcu edildiğinin gündeme gelmesinin ardından İtalyan yetkilileri harekete geçti

İtalya'da savcılık makamları görev suistimaline ilişkin bir soruşturma başlattı.