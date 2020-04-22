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22.04.2020

Son dakika haberi... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü mü? |Video

Son dakika haberi... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'uun geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ölüm döşeğinde olduğu iddia edilmişti. Kim Jong-Un öldü mü? Sağlık durumu ne durumda? A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, detayları Çin'den bildirdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'uun geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ölüm döşeğinde olduğu iddia edilmişti. Kim Jong-Un öldü mü? Sağlık durumu ne durumda? A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, detayları Çin'den bildirdi.

DEDESİNİN DOĞUM GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE DE KATILMADI

Olayın Kuzey Kore'nin komşusu Güney Kore'de çok konuşulduğunu belirten Kaymaz, "CNN sunucusunun bir iddiası vardı demişti ki kalp ameliyatı geçirdi ardından durumu ağır. Bu hemen Çin ve Güney Kore tarafından yalanlandı. Bu konuştuğumuz 3 ülke de son derece kapalı bir ülkeden bahsediyoruz. Çin, Güney Kore ve ABD bu ülkeden bilgi alabiliyor. Ama hem Güney Kore hem Çin bunu yalanladı fakat şöyle bir durum var gerçekten Kim Jong-Un bugün de ortaya çıkmadı ayın 11'inden beri ortada yok. Ve ayın 15'indeki merhum dedesinin aynı zamanda Kuzey Kore'nin kurucusu dedesinin doğum günü etkinliklerine katılmadı. Doğum günü Kuzey Kore'nin en önemli bayramı festivali orada da görünmeyince herkesin aklında şu soru var: Evet bir terslik olmalı ama o terslik ne?" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ölümle burun buruna! KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

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