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Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de son durum ne? Salgın atlatıldı ama endişe de var |Video
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son gelişmeler ne durumda? Çin'de hayat normale döndü mü? Salgın atlatıldı mı? A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, Çin'den son dakika gelişmeleri aktardı. Kaymaz, "Salgın atlatıldı ama endişe de var. Çin testleri genişletmeyi daha fazla test yapmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs (Covid-19) salgınının ortaya çıktığı Çin'de son gelişmeler ne durumda? Çin'de hayat normale döndü mü? Salgın atlatıldı mı? A Haber muhabiri Sadi Kaymaz, Çin'den son dakika gelişmeleri aktardı.
HAYAT NORMALE DÖNDÜ MÜ?
Kaymaz, ülkede hala endişelerin devam ettiğini belirterek, "Hayat normale dönmeye çalışıyor. Bir taraftan daha fazla sokağa çıkıyorlar. Trafik yoğunluğu inanılmaz. Daha kötü trafik kilit durumda. Toplu taşımalarda insan görülmüyor. Salgın atlatıldı ama endişe de var. Yurt dışından gelen Çinliler ve sessiz taşıyıcılar bu endişelerin kaynakları. Çin testleri genişletmeyi daha fazla test yapmayı planlıyor" ifadelerini kullandı.
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