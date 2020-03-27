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İngiltere’de koronavirüsten ölümler artıyor! İşte son bilanço |Video
Koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa ülkelerini şiddetle bir şekilde vurdu. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde durum Çin'i de geçerken İngiltere’de de koronavirüsten ölümler artıyor. A Haber muhabiri Alpaslan Düven, detayları Londra'dan bildirdi. Ülkede 578 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı 11 bin 658 oldu.
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