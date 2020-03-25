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İngiltere'de metroda şoke eden görüntü! Sosyal mesafe uyarılarına rağmen... |Video
Dünyayı etkisi altına alan ölümcül koronavirüsle mücadelede sosyal mesafe kuralı uyulması gereken en önemli önlemlerden. İngiltere'nin başkenti Londra'da metroda kaydedilen görüntü ise görenleri şoke etti. İngilizler tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymayıp metrolara akın etti.
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