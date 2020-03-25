25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.03.2020

Avrupa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu A Haber'e anlattı! |Video

Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını en şiddetli şekilde Avrupa ülkelerini etkiledi. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde vaka sayıları her geçen gün artıyor. İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı Yavuz Mete Gümüşoğlu, ülkede yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Gümüşoğlu, hastanelerde yer kalmadığını belirterek, "Sağlık ekibinin %14'ü koronavirüse yakalanmış durumda" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti! Yaşlılar ölüme terk edildi! Doktor yaşananları gözyaşlarıyla anlattı KORONAVİRÜS O ÜLKEDE SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİ! YAŞLILAR ÖLÜME TERK EDİLDİ! DOKTOR YAŞANANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti! Yaşlılar ölüme terk edildi! Doktor yaşananları gözyaşlarıyla anlattı |Video KORONAVİRÜS O ÜLKEDE SAĞLIK SİSTEMİNİ ÇÖKERTTİ! YAŞLILAR ÖLÜME TERK EDİLDİ! DOKTOR YAŞANANLARI GÖZYAŞLARIYLA ANLATTI |VİDEO
İspanyada balkonlardan ezan sesi yükseldi |Video İSPANYA'DA BALKONLARDAN EZAN SESİ YÜKSELDİ |VİDEO
Son dakika: İspanyada koronavirüsten dolayı 1 günde 738 kişi öldü SON DAKİKA: İSPANYA'DA KORONAVİRÜSTEN DOLAYI 1 GÜNDE 738 KİŞİ ÖLDÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu anlattı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
İngiltere'yi sarsan haber! Prens Charles virüse yakalandı
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Az önce açıklandı! İran'da korkunç rakamlar
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
Koronavirüs o ülkede sağlık sistemini çökertti!
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
İtalya'da Corona virüs nasıl çıktı! Flaş iddia...
İngiltere'de metroda şoke eden görüntü!
İngiltere'de metroda şoke eden görüntü!
İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
İtalya belediye başkanlarından tepki videosu!
Fransızlardan virüs ilacıyla ilgili umut veren gelişme
Fransızlardan virüs ilacıyla ilgili umut veren gelişme
Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı?
Darbeci Sisi koronaya mı yakalandı?
Paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var
Paylaştığı video kan dondurmuştu! O kadından haber var
Umutlandıran gelişme! Hepsi iyileşti
Umutlandıran gelişme! Hepsi iyileşti
O ülkede devlet başkanından sokağa çıkın çağrısı
O ülkede devlet başkanından "sokağa çıkın" çağrısı
Daha Fazla Video Göster