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Avrupa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı ülkedeki durumu A Haber'e anlattı! |Video
Çin'de ortaya çıkan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını en şiddetli şekilde Avrupa ülkelerini etkiledi. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde vaka sayıları her geçen gün artıyor. İspanya'da yaşayan Türk vatandaşı Yavuz Mete Gümüşoğlu, ülkede yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı. Gümüşoğlu, hastanelerde yer kalmadığını belirterek, "Sağlık ekibinin %14'ü koronavirüse yakalanmış durumda" ifadelerini kullandı.
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