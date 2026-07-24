Hürmüz'ün ardından Babülmendep krizi! Dünya ticareti için yeni tehlike

ABD-İran savaşı devam ederken, Yemen'deki Husiler'in Babülmendep Boğazı'nı abluka altına aldıklarını açıklaması Orta Doğu'daki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı. A Haber'de Babülmendep Boğazı'nın kapatılması ihtimalini masaya yatırılırken, Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu Hürmüz'ün ardından Babülmendep'in de devre dışı kalmasının başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın lojistik ve tedarik zincirini ciddi şekilde etkileyeceği uyarısında bulunarak "Devasa bir coğrafyanın lojistik hattı kesilmiş olur. Gıdadan ilaca, hammaddeden enerjiye kadar her şey bu hatta bağlı." dedi.