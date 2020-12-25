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SON DAKİKA HABERİ | ABD'nin Nashville kentinde Noel sabahı büyük patlama!

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Giriş: 25.12.2020 18:37
Güncelleme:25.12.2020 18:40
Son dakika haberi... ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi yaralandı. Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

SON DAKİKA HABERİ: Metro Nashville Acil Durum Yönetimi Ofisinden yerel medyaya yapılan açıklamada, şehir merkezine park edilmiş bir aracın yerel saatle 06.30 civarında patlaması sonucu çevredeki binaların zarar gördüğü belirtildi.



Patlama sonrası çıkan yangının alevleri ve yükselen siyah dumanları uzak mesafeden görülürken, itfaiye ekiplerinin olay yerinde yangını kontrol altına almaya çalıştığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre patlamada ölü yok.

Olayda 3 kişi yaralandı. Patlama ile ilgili polis soruşturma başlattı.

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