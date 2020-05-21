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Son dakika: Fransa'da krize ilginç çözüm: Sahibinden satılık Mona Lisa! |Video

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Giriş: 21.05.2020 10:56
Güncelleme:21.05.2020 11:01
Son dakika haberi... Koronavirüs salgını Fransa’nın ekonomisini de vurdu. Fransız iş insanı da ekonomiye çare olacak ilginç bir öneride bulundu. Milyonlarca turistin görmek için birbirleriyle yarıştığı meşhur Mona Lisa tablosunun satılabileceğini söyledi.

Uluslararası teknoloji firması Fabernovel'in kurucusu ve CEO'su 46 yaşındaki Stephane Distinguin, koronavirüsün mali etkileriyle mücadele etmek isteyen hükümete 'aileye ait mücevherleri satmasını' teklif etti.

İngiliz gazete Daily Mail'in haberine göre, Distinguin, 'mücevherle' kastının, Rönesans'ın dahi ismi Leonardo da Vinci'nin dünyaca ünlü tablosu Mona Lisa dahil sanat eserleri olduğunu söyledi.

'Usbek & Rica' adlı dergiye konuşan Distinguin, her gün milyarlarca euronun kaybedildiği krizin 'dipsiz' olduğunu vurguladı ve "Bir girişimci ve vergi mükellefi olarak, bu milyarların icat edilmediğini ve mutlaka bize mal olacaklarını biliyorum. Bariz refleks, değerli bir varlığı mümkün olan en yüksek fiyattan satmaktır, ama geleceğimiz için mümkün olan en az kritik olan varlığı" dedi.

KİM DİKKATLE İNCELEMEK İÇİN ZAMANINI AYIRIYOR Kİ?"

Distinguin, "Tabloların taşınması ve devredilmesi kolay ve bizim de bir sürü tablomuz var. Ayrıca, Louvre'un kaç ziyaretçisi ve kaç Mona Lisa hayranı, aynı salonda bulunan Paolo Veronese imzalı 67 metrekarelik ve 130 karakterlik Kana'da Düğün (The Wedding at Cana) tablosunu dikkatle incelemek için zamanını ayırıyor ki?" diyerek argüman geliştirdi.

Paranın ait olduğu yerde durması gerektiğini ima eden işinsanı, "Bu nedenle aile mücevherlerini satalım. Aksi takdirde sadece Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Disney, Netflix, Alibaba ve Tencent gibileri kültürün finansmanına katkıda bulunabilecek" dedi.

İşin 'püf noktasının' fiyat olduğunu belirten Stephane Distinguin, yapılacak işe değmesi için 'delice' bir noktada tutulması gerektiğini savundu.

Distinguin, "Mona Lisa'yı satın almanın 50 milyar eurodan daha az olmayacağını tahmin ediyorum" dedi.

"JEFF BEZOS ALABİLİR"

Öte yandan işadamı muhtemel alıcı için de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u işaret etti.

Distinguin, "Dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos için 50 milyar euro, tüm servetinin sadece üçte biri demektir, boşanma davasında eşine ödediği miktardan çok da fazla değil" ifadelerini kullandı.

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