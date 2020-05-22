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Videolar Dünya Videoları Son dakika: Brezilya'da salgının faturası ağırlaşıyor |Video

Son dakika: Brezilya'da salgının faturası ağırlaşıyor |Video

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Giriş: 22.05.2020 11:32
Güncelleme:22.05.2020 11:32
Latin Amerika ülkelerinden Brezilya salgının pençesinden kurtulamıyor. Ülkede salgın kadar hükümetin salgınla mücadele yöntemleri de tartışılıyor. Brezilya Başbakanı'nın salgın karşısındaki umursamaz tavrı dünya basınında da geniş yankı uyandırıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 20 bin 47'ye yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 18 bin 508 artışla 310 bin 921'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD ve Rusya'nın ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 3. ülke konumunda bulunuyor.

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