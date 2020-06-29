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Son dakika: Bangladeş'te feribot kazası: Çok sayıda ölü var | VİDEO İZLE

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Giriş: 29.06.2020 12:55
Güncelleme:29.06.2020 13:43
Son dakika haberine göre; Bangladeş’in başkenti Dakka’nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri’nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı. Yerel kaynaklar şimdiye kadar en az 25 ölü olduğunu belirtti.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın güneybatısında bulunan Buriganga Nehri'nde, 50 yolcusu bulunan feribot battı.

İtfaiye şefi Mohammad Shahadat tarafından yapılan açıklamada, feribotun Dakka ile Munshiganj arasında sabah seferini yaptığı sırada battığı belirtildi.

Dalgıçlı itfaiye ekibinin de destek verdiği sahil güvenlik güçleri, nehirden şimdiye kadar 25 ceset çıkardı.

Feribotta tam olarak kaç kişi olduğu belirlenemezken, yolcuların çoğunluğunun Sadarghat bölgesinden gelen işçiler olduğu ifade edildi.

Kaza yerine Bangladeş donanmasının da gönderildiği bildirildi.

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