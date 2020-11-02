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Son dakika: Avusturya’nın başkenti Viyana’da kabus gecesi | Schwedenplatz'ta sinagog yakınlarında silahlı saldırı

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Giriş: 02.11.2020 23:54
Güncelleme:03.11.2020 00:03
Son dakika haberi... Avusturya’nın başkenti Viyana’da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının terör eylemi olup olmadığı henüz bilinmiyor. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Avusturya'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Viyana'daki Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Avusturya medyası, polisin açılan ateşe karşılık verdiği ve saldırganın kaçtığını duyurdu.

Çatışma sırasında bir polis memurunun yaralandığı, hayati tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Saldırının bir terör eylemi olup olmadığının henüz bilinmediği bildirilirken; polisin saldırganı yakalamak için operasyon başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, çatışmanın ortasında kalan bir Türk vatandaşına "Çıkma çıkma oradan" diye bağırıldığı duyuldu.

Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

VİYANA BÜYÜKELÇİSİ CEYHUN'DAN UYARI

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! Ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi.

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Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
Viyana’da sinagog yakınlarında silahlı saldırı
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