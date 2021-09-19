19 Eylül 2021, Pazar
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SON DAKİKA | ABD'de askeri eğitim uçağı evlerin üzerine düştü! Çok sayıda yaralı var
Son dakika dünya haberi | ABD’nin Texas eyaletinde askeri eğitim uçağının iki evin üzerine düştüğü bildirildi. Kazada 2’si pilot toplam 5 kişinin yaralandığı açıklandı.
ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Fort Worth kentindeki Lake Worth'da askeri eğitim uçağı iki evin üzerine düştü.
Uçakta bulunan 2 pilotun kazadan yaralı kurtulduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Fort Worth İtfaiyesi Kamu Bilgilendirme Memuru Kristen O'Hare yaptığı açıklamada, uçağın düştüğü evlerde bulunan 3 kişinin yaralandığını ve ayakta tedavi edildiğini aktardı.
Uçağın düştüğü 2 evde ağır hasar meydana gelirken, kaza bölgesinde çıkan yangının itfaiye tarafından söndürüldüğü bildirildi.