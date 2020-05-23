Son dakika: A Haber Pakistan'da 99 kişinin öldüğü uçak kazasının enkazını görüntüledi |Video

Lahor'dan kalkıp Karaçi'ye giden 8 mürettebat ve 99 yolcusu bulunan uçak iniş sırasında düştü ve iki kişinin dışında sağ kurtulan olmadı. Kazada yakınlarını kaybedenlerin morg önündeki bekleyişi sürdürüyor. A Haber kazanın yaşandığı sıcak nokta yaşananları ekrana taşıdı. Gazeteci Qaseem Saeed 99 kişinin hayatını kaybettiğin kazanın olduğu yerden son gelişmeleri anlattı.