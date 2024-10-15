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Son anda böyle atladı

Son anda böyle atladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.10.2024 11:59
Arıza yapan kamyon geri geri kaydı. Önce bir araca çarptı. Sürücü şarampole yuvarlanmadan can havliyle araçtan böyle atladı. İşte dünyadan haber turu...
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Son anda böyle atladı
Son anda böyle atladı
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