Siyonistlerden dehşete düşüren sözler! Filistinli mahkumlara tecavüzü savundu

İsrailli bir kanalda konuşan konuğun sözleri adeta kan dondurdu. Katıldığı sabah programında İsrail'de tutuklanan Filistinlilere nasıl davranılması gerektiği şeklinde konuşan gazeteci "Harika bir intikam, bunu hak ediyorlar. Bunu kurumsallaştırmamaları çok yazık" dedi.