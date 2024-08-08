08 Ağustos 2024, Perşembe
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Siyonistlerden dehşete düşüren sözler! Filistinli mahkumlara tecavüzü savundu
İsrailli bir kanalda konuşan konuğun sözleri adeta kan dondurdu. Katıldığı sabah programında İsrail'de tutuklanan Filistinlilere nasıl davranılması gerektiği şeklinde konuşan gazeteci "Harika bir intikam, bunu hak ediyorlar. Bunu kurumsallaştırmamaları çok yazık" dedi.