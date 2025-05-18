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Sivillerin kaldığı çadırlara bombalı saldırı!

Sivillerin kaldığı çadırlara bombalı saldırı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 04:23
1948’den bu yana Filistin topraklarında işgalci politikalarını sürdüren İsrail, 7 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar sonrası Gazze’yi sistematik olarak vurmaya devam ediyor. Son olarak İsrail güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta onayladığı yeni plan, bu işgali açıkça kalıcılaştırmayı hedefliyor. İsrail ordusunun Gazze’de sivillerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası Hamas, İsrail’in Gazze’nin güneyinde sivillerin kaldığı çadırları hedef alarak düzenlediği hava saldırılarını “yeni bir vahşet suçu” olarak nitelendirdi.
Sivillerin kaldığı çadırlara bombalı saldırı!
Sivillerin kaldığı çadırlara bombalı saldırı!
Sivillerin kaldığı çadırlara bombalı saldırı!
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