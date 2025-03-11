11 Mart 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sırbistan’da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı!
Sırbistan’da aylardır öğrencilerin başını çektiği iktidar karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Dün gece başkent Belgrad’da Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) binasının önünde toplanan yüzlerce öğrenci, iktidar yanlısı yayın yapmakla suçladıkları devlet televizyonunu abluka altına alarak binaya girişlere engel olmaya başladı.