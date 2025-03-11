11 Mart 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Sırbistan’da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı!
Sırbistan’da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı!

Sırbistan’da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.03.2025 20:30
Sırbistan’da aylardır öğrencilerin başını çektiği iktidar karşıtı protesto gösterileri devam ediyor. Dün gece başkent Belgrad’da Sırbistan Radyo ve Televizyonu (RTS) binasının önünde toplanan yüzlerce öğrenci, iktidar yanlısı yayın yapmakla suçladıkları devlet televizyonunu abluka altına alarak binaya girişlere engel olmaya başladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sırbistan’da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı!
Sırbistan’da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı!
Sırbistan’da protestocular devlet televizyonunu ablukaya aldı!
Bakan Fidan Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldi!
Bakan Fidan Hollandalı mevkidaşı ile bir araya geldi!
Birmingham’da sokaklar çöple doldu taştı!
Birmingham'da sokaklar çöple doldu taştı!
Cidde’de kritik ABD- Ukrayna zirvesi!
Cidde'de kritik ABD- Ukrayna zirvesi!
Çin’de günlük yaşamdaki robot rutinleri
Çin'de günlük yaşamdaki robot rutinleri
Kritik toplantıya ABD davet edilmedi
Kritik toplantıya ABD davet edilmedi
Dünya neleri konuşuyor?
Dünya neleri konuşuyor?
Cidde’de ateşkes anlaşması çıkar mı?
Cidde’de ateşkes anlaşması çıkar mı?
Kısıtlı imkanlarla çocuklar hayata tutunuyor
Kısıtlı imkanlarla çocuklar hayata tutunuyor
Kimyasal tanker ile kargo gemisi çarpıştı
Kimyasal tanker ile kargo gemisi çarpıştı
Rus ordusu borulardan sızdı!
Rus ordusu borulardan sızdı!
ABD ve Polonya arasında Stralink gerilimi!
ABD ve Polonya arasında Stralink gerilimi!
Daha Fazla Video Göster