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Sicilya'da lüks yat battı! İngiliz milyarder Mike Lynch kayıp

Sicilya'da lüks yat battı! İngiliz milyarder Mike Lynch kayıp

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 13:40
İtalya'nın Sicilya adası açıklarında facia yaşandı. İngiltere bayraklı lüks yat battı; 1 kişi hayatını kaybetti. Aralarında bir İngiliz milyarderin de bulunduğu 6 kişiyi arama çalışmalarıysa sürüyor.
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Sicilya’da lüks yat battı! İngiliz milyarder Mike Lynch kayıp
Sicilya'da lüks yat battı! İngiliz milyarder Mike Lynch kayıp
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