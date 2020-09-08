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Sıcaklık bir gecede 33 derece düştü

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Giriş: 08.09.2020 13:57
Güncelleme:08.09.2020 13:58
ABD'de bazı eyaletlerde birkaç saat içerisinde rekor düzeyde sıcaklık düşüşü yaşandı. Montana eyaletinde birçok şehirde kar yağışı başladı. Sıcaklık bir günde 33 derece düştü. Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından Perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Montana ve Colorado eyaletlerinde birçok şehirde polar vortex (kutup girdabı) ile kısa sürede sıcaklık 30-33 derece birden düştü.

Bir gün öncesinde 30-35 dereceler ile yaz mevsimini yaşayan ABD halkı, saatler içerisinde aniden kış mevsimine geçti, sıcaklık 1-3 derecelere düştü. Hava Forum'un aktardığına göre, Pazartesi günü kavurucu sıcaktan bunalan halk saatler içerisinde gelen dondurucu soğuk hava ile adeta şok geçirdi.

Gerçekleşen bu enteresan hava olayı sebebiyle, Colorado eyaletinde yer alan başta Denver ve Springs şehirleri olmak üzere birçok şehre doğa ve meteoroloji meraklısı insanlar akın etti. Salı günü beklenen kar yağışlarının ardından Perşembe günü hava tekrar ısınmaya başlayacak.

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