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Shinzo Abe'ye suikastının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Suikastçının Shinzo Abe'ye ateş ettiği anlar anbean kamerada!

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2022 10:56
Japonya'nın eski başbakanı Shinzo Abe, Japonya'nın batısındaki Nara kentinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurularak yaralanan eski başbakan hastaneye kaldırıldı. Öte yandan suikastçının Shinzo Abe'ye ateş ettiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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