Shinzo Abe'ye kanlı suikast! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 3 el ateş açıldı

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'da bir mitingde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurulan 67 yaşındaki Abe, hastanede hayatını kaybetti. Olay anıyla ilgili yeni görüntülere de ulaştıldı.