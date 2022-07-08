08 Temmuz 2022, Cuma
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Shinzo Abe'ye kanlı suikast! Yeni görüntüler ortaya çıktı: 3 el ateş açıldı
Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Japonya'da bir mitingde konuşma yaptığı sırada suikasta uğradı. Göğsünden vurulan 67 yaşındaki Abe, hastanede hayatını kaybetti. Olay anıyla ilgili yeni görüntülere de ulaştıldı.