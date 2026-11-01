Bulgaristan'da kritik seçim! Yotova ve Gyurov ikinci turda karşı karşıya

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için seçmenler sandık başına gitti. Mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ile eski geçici Başbakan Andrey Gyurov'un yarıştığı seçimde, ilk turda yüzde 23,16'da kalan katılım oranının yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Bulgaristan'ın yeni cumhurbaşkanı ve yardımcısı, oyların ardından belli olacak. A Haber muhabiri Sevda Dükkan, Bulgaristan'daki seçim atmosferini ve sandıktaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.