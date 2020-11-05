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Sayımı durdurun protestosu: Trump'ın çağrısı sonrasında destekçileri harekete geçti

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Giriş: 05.11.2020 00:44
Güncelleme:05.11.2020 01:07
ABD'de Donald Trump ve ekibinin "sayımları durdurun" çağrısından sonra Trump destekçileri Detroit eyaletinde oy sayımlarının yapıldığı alanlara giderek "sayımı durdurun" sloganları attı. Polislerin güvenlik önlemleri aldığı alanda toplanan Amerikalılar sayımın devam etmesini protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın oy sayımlarının durdurulması çağrısı sonrasında Trump destekçileri oy sayım alanlarına giderek protesto gösterilerinde bulundu.

OY SAYIMININ DURDURULMASI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Trump'ın kampanya ekibi ayrıca Michigan'da oy sayımının durdurulması için mahkemeye başvurduğunu açıkladı. Trump kampanyası ayrıca Demokrat gözlemcilerin sandık başındaki Cumhuriyetçilerden oy sayma işlemlerini gizlediklerini iddia ederek Pensilvanya'da oy sayımının durdurulması için dava açtı.

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